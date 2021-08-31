 US Open-2021. Свитолина - Масарова: смотреть онлайн матч 1.09.2021 - Футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
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US Open. Світоліна - Масарова: онлайн-трансляція матчу 2 кола. LIVE

Сьогодні 20:23 180 0
US Open. Світоліна - Масарова: онлайн-трансляція матчу 2 кола. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в другому колі Відкритого чемпіона США - US Open зіграє проти маловідомої ічпанки Ребеки Масарової (235). Матч відбудеться в середу, 1 вересня. Час і корт поєдинку визначаться пізніше, після завершення другого змагального дня на турнірі.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буден доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніше тенісистки не зустрічалися.

Українка в першому колі впевнено перемогла канадійку Маріно, а іспанка на старті виявилася сильнішою за румунку Богдан. Наша Ангеліна Калініна в другому колі зіграє проти німкені Анджелік Кербер, яка в першому колі вибила Даяну Ястремську. Марта Костюк також завершила турнір уже після стартового матчу - киянка в двох сетех поступилася Саккарі.

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