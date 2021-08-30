US Open. Світоліна - Маріно: онлайн-трансляція матчу 1 кола. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в першому колі US Open-2021 зіграє з 30-річною канадійкою Ребеккою Маріно (175). Матч відбудеться 30 серпня на корті №17 третім запуском після поєдинку Кербер - Ястремська. Орієнтовний початок - 21:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на нашому сайті. Плеєір із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніше тенісистки не зустрічалися.

Нагадаємо, напередодні Відкритої першості США Світоліна здобула 16-й титул у кар'єрі, вигравши турнір у Чикаго.