US Open. Кербер - Ястремська: онлайн-трансляція матчу 1 кола. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (51) в стартовому матчі Відкритого чемпіонату США - US Open зіграє проти німкені, експершої ракетки світу Анджелік Кербер (17). Поєдинок відбудеться 30 серпня на корті №17 другим запуском після протистояння Донской - Оже-Альяссім. Орієнтовний початок - 20:00 за київським часом.

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Зазначимо, єдиний очний матч між суперницями завершився перемогою українки. Ястремська перемогла Кербер в Аделаїді в 2020 році (6:3, 2:0 - відмова).

Еліна Світоліна вийде на той же корт після Ястремької. Перша ракетка України зіграє з канадійкою Маріно.