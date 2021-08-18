 Цинциннати. Ястремская - Крейчикова: смотреть онлайн матч 19.08.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська - Крейчикова: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE

Сьогодні 11:06 37 0
Ястремська - Крейчикова: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (50) зіграє проти чешки Барбори Крейчикової (10) у другому колі Western & Southern Open у американському Цинциннаті. Матч відбудеться в  четвер, 19 серпня, на корті №4 п'ятим запуском. Орієнтовний час - не раніше 1:00 за київським часом.

Дивіться онлайн матч Ястремська - Крейчикова наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі Ясторемська на двох тай-брейках виграла в Макнеллі (7:6 (3), 7:6 (1)), а Крейчикова перемогла Касаткіну (6:3, 6:2).

Раніше тенісистки не зустрічалися.

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