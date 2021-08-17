Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (50) і першому колі Western & Southern Open у американському Цинциннаті зі грає з американкою Кеті Макнеллі (136). Поєдинок заплановано в ніч на 18 серпня не раніше 00:00 за київським часом, на корті №3 четвертим запуском після гри Лайович - Монфіс.
Дивіться онлайн матч Ястремська - Макнеллі наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.
Еліна Світоліна (5) розпочне турнірну боротьбу з другого кола.
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