 Цинциннати. Ястремская - Макнелли: смотреть онлайн матч 16.08.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE

Сьогодні 06:14 379 6
Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (50) і першому колі Western & Southern Open у американському Цинциннаті зі грає з американкою Кеті Макнеллі (136). Поєдинок заплановано на вечір вівторка, 17 серпня. Час і номер корту визначаться пізніше.

Дивіться онлайн матч Ястремська - Макнеллі наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Еліна Світоліна (5) розпочне турнірну боротьбу з другого кола.

Western & Southern Open

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