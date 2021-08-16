Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (50) і першому колі Western & Southern Open у американському Цинциннаті зі грає з американкою Кеті Макнеллі (136). Поєдинок заплановано на вечір вівторка, 17 серпня. Час і номер корту визначаться пізніше.

Дивіться онлайн матч Ястремська - Макнеллі наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Еліна Світоліна (5) розпочне турнірну боротьбу з другого кола.

Western & Southern Open