УПЛ. Металіст 1925 - Чорноморець : онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 і Чорноморець відкриють програму третього туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в п'ятницю, 6 серпня, о 19:30 на стадіоні Метліст у Харкові.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після двох турів у харків'ян - 3 очка та 9-та сходинка в турнірній таблиці. Чорноморець програв обидві стартові гри чемпіонату та з нулем очок замикає турнірну таблицю УПЛ.