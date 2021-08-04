 Лига чемпионов. Шахтер - Генк: смотреть онлайн матч - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Шахтар - Генк: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 13:16 43 0
Ліга чемпіонів. Шахтар - Генк: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у Києві зіграє з бельгійським Генком. Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 серпня, о 20:30 на НСК Олімпійському.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Генк наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Парша гра в Генку завершилася перемогю гірників - 1:2. Огляд матчу ТУТ. У плей-оф раунді переможець зіграє з тріумфатором двобою Спарта - Монако. Монегаски виграли першу гру - 0:2.

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