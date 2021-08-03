Ліга чемпіонів. Спартак - Бенфіка: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лісабонська Бенфіка нашого Романа Яремчука зіграє з московським Спартаком у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 4 серпня, о 20:00 на стаідіоні Откритіє Арена.

Жоден з українських телеканалів не покаже трансляцію гри. Дивіться онлайн матч Спартак - Бенфіка наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться 9 серпня в Лісабоні.

Нагадаємо, донецький Шахтар у 3-му кваліфіій раунді ЛЧ зіграє проти бельгійського Генка.