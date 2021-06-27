 Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Сьогодні 15:25 417 0
Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Фаворити Євро-2020 збірні Бельгії і Португалії зустрінуться вже на стадії 1/8 фіналу. Матч відбудеться в неділю, 27 червня, о 22:00 за київським часом, на Олімпійському стадіоні в Севільї.

Пряма трансляція гри на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Бельгія - Португалія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна Бельгії виграла всі матчі в квартеті B і з першого місця пробилася до стадії плей-оф. Португальці набрали 4 очка в групі F і посіли третю сходинку, пропустивши вперед Францію і Німеччину.

Переможець пари Бельгія - Португалія в чвертьфіналі зустрінеться з переможцем матчу Італія - Австрія.

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