Євро-2020. Вельс - Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Вельсу та Данії зіграють у 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться в суботу, 26 червня, о 19:00 за київським часом, на Арені Йогана Кройфа в Амстердамі.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалів Фуктбол 1/2. Також онлайн матч Вельс - Данія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Валійці пробилися в плей-оф із групи A, посівши 2 місце. Датчани вийшли в 1/8 лише з трьома очками в групі B, забезпечивши собі необхідну різницю забитих/пропущених м'ячів у грі з Росією.