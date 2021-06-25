 Василий Ломаченко - Масойоси Накатани: смотреть онлайн бой - Футбол 1 | Бокс | Champion.com.ua
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Василь Ломаченко - Масайосі Накатані: онлайн-трансляція бою. LIVE

Сьогодні 14:51 387 0
Василь Ломаченко - Масайосі Накатані: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (14 - 2 - 0, КО 10) в рейтинговому поєдинку легкої ваги вийде в ринг проти японця Масойосі Накатані (19 - 1 -0, KO 13).

Бій відбудеться в Лас-Вегасі (США) на арені Virgins Hotel. Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом, у ніч на неділю 27 червня. Пряма трансляція в Україна в медісервісі Megogo.

Також онлайн бою Ломаченко - Накатані дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 1 годину до початку. Наш сайт проведе традиційну текстову трансляцію, яка розпочнеться за 15 хвилин до початку двобою.

Нагадаємо, Ломаченко в останньому поєдинку програв американцю Теофімо Лопесу та втратив усі пояси в легкій вазі. Японець у останньому бою жорстко нокаутував пуерторіканця Вердехо, і здобув титул WBO Intercontinental.

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