 Євро-2020. Італія - Вельс: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Італія - Вельс: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE

Сьогодні 00:42 114 0
Євро-2020. Італія - Вельс: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в третьому турі Євро-2020 зіграє зі збірною Вельсу в рамках групи A. Матч відбудеться в неділю, 20 червня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Італія - Вельс дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Італійці лідирують у групі C, вигравши обидва поєдинка (Туреччина - 0:3, Швейцарія - 3:0). У Вельса - 4 очки та друга сходинка (Швейцарія - 1:1, Туреччина 0:2).

В іншому матчі групи, який проходитиме одночасно, Швейцарія зіграє з Туреччиною.

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