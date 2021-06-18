 Євро-2020. Швеція - Словаччина: онлайн-трансляція матчу в групі E. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Швеція - Словаччина: онлайн-трансляція матчу в групі E. LIVE

Сьогодні 16:20 675 0
Євро-2020. Швеція - Словаччина: онлайн-трансляція матчу в групі E. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Швеції і Словаччини зігрують у другому турі групи E на Євро-2020. Матч відбудеться в п'ятницю, 18 червня, на Санкт-Петербург Арені. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в етерах телеканалів Футбол 1/2. Також онлайн матч Швеція - Словаччина дивіться на нашому сайті.

У стартових поєдинка словаки перемогли Польщу (1:2), а шведи вистояли в грі з Іспанією (0:0).

В іншій грі квартету збірна Іспанії проекзаменує збірну Польщі. Матч Іспанія - Польща відбудеться в суботу, 19 червня.

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