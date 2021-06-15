Джерело - Чемпіон.

Збірні Туреччини та Вельсу зіграють між собою в другому турі групи A на Євро-2020. Матч відбудеться в середу, 16 червня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2. Також онлайн матч Туреччина - Вельс наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Турки в першому турі розгромно поступилися Італії, а Вельс розписав мирову зі Швейцарією.

В іншому матчі квартету Італія зустрінеться зі Швейцарією.