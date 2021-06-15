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Збірні Туреччини та Вельсу зіграють між собою в другому турі групи A на Євро-2020. Матч відбудеться в середу, 16 червня, о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2. Також онлайн матч Туреччина - Вельс наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.
Турки в першому турі розгромно поступилися Італії, а Вельс розписав мирову зі Швейцарією.
В іншому матчі квартету Італія зустрінеться зі Швейцарією.