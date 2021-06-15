 Туреччина - Вельс: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Туреччина - Вельс: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE

Сьогодні 13:58 41 0
Туреччина - Вельс: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Збірні Туреччини та Вельсу зіграють між собою в другому турі групи A на Євро-2020. Матч відбудеться в середу, 16 червня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2. Також онлайн матч Туреччина - Вельс наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Турки в першому турі розгромно поступилися Італії, а Вельс розписав мирову зі Швейцарією.

В іншому матчі квартету Італія зустрінеться зі Швейцарією.

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