 Євро-2020. Вельс - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Вельс - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE

Сьогодні 02:09 467 0
Євро-2020. Вельс - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Збірна Вельсу зіграє зі збірною Швейцарії в групі A у першому турі чемпіонату Європи. Гра відбудеться в суботу, 12 червня, на Олімпійському стадіоні в Баку. Початок о 16:00 за київським часом.

Вельс - Швейцарія: анонс і прогноз на матч

Пряма трансляція на телеканаліх: Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Вельс - Швейцарія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншому матчі квартету A Турречина зіграє проти Італії. Гра в Римі відкриє Євро 11 червня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України в стартовому матчі Євро зіграє проти Нідерландів.

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