 Свитолина - Крейчикова: смотреть онлайн матч Roland Garros - 5.06.2021 | Теніс | Champion.com.ua
Ребров залишив Ференцварош
Вчора 15:02 1805
Світоліна - Крейчикова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 00:37 2048
Прометей обіграв Дніпро та вийшов у фінал Суперліги
Вчора 21:25 233
Костюк - Грачова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Вчора 21:14 1706
Марсель зацікавився трансфером лідера Динамо
Вчора 21:07 1174
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Вчора 21:00 875
Збірна України з боями обіграла Румунію та вийшла у фінал чотирьох Золотої Євроліги
Вчора 20:10 802
Кобін хотів позбутися Мілевського
Вчора 18:42 864
На Roland Garros заарештована російська тенісистка
Вчора 14:58 2898
Павелко: Збірна України зняла прокляття
Вчора 12:54 739
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 21:31 323
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині Андрій Твердохліб
Вчора 21:00 875
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
Вчора 18:22 1033 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
Вчора 17:51 720
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
Вчора 12:20 319
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
Вчора 11:45 3063
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
Вчора 11:05 50758 4
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2021 23:00 3513 1
Зубков забиває дебютний гол за збірну України
Зубков забиває дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
03.06.2021 21:29 1507
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної Андрій Твердохліб
03.06.2021 20:40 469
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020 Дима Копий
03.06.2021 16:32 808
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню Valeriy Ruchka
03.06.2021 15:21 1661
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
03.06.2021 14:44 3832
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2021 12:50 5788
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
03.06.2021 11:03 3767
Прямі трансляції
Навколо спорту

Світоліна - Крейчикова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE

Сьогодні 00:37 2048 0
Світоліна - Крейчикова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) зіграє з чешкою Барборою Крейчиковою (33) в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros. Гру заплановано на суботу, 5 червня, на корті Філіппа Шатріє першим запуском. Початок о 13:00 за київським часом.

Де дивитися онлайн чемпіонат Європи

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Крейчикова онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку матчу.

Раніше тенісистки не зустрічалися.

У другому колі Світоліна в двох сетах перемогла американку Лі (6:0, 6:4), а Крейчикова впевнено здолала росіянку Алєксандрову (6:2, 6:3).

Марта Костюк у третому колі зіграє проти росіянки Варвари Грачової. У другому колі киянка впевнено перемогла (6:3, 6:4).

Коментарі ()