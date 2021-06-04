 Свитолина - Крейчикова: смотреть онлайн матч Roland Garros - 5.06.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Крейчикова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE

Сьогодні 02:25 374 0
Світоліна - Крейчикова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) зіграє з чешкою Барборою Крейчиковою (33) в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros. Гру заплановано на п'ятницю, 5 червня. Час і арена поєдинку визначаться згодом.

Україна - Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Крейчикова онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку матчу.

Раніше тенісистки не зустрічалися.

У другому колі Світоліна в двох сетах перемогла американку Лі (6:0, 6:4), а Крейчикова впевнено здолала росіянку Алєксандрову (6:2, 6:3).

Марта Костюк у третому колі зіграє проти росіянки Варвари Грачової. У другому колі киянка впевнено перемогла (6:3, 6:4).

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