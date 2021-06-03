 Костюк - Грачева: смотреть онлайн матч Roland Garros - 4.06.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк - Грачова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE

Сьогодні 18:56 198 0
Костюк - Грачова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (81) в тетьому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зіграє проти росіянки Варвари Грачової (88). Гру заплановано на п'ятницю, 4 червня. Час і арена поєдинку визначаться пізніше.

Україна - Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Костюк - Грачова онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку матчу.

Рахунок в очних зустрічах - 1:1. Останній поєдинок у 2020 році залишився за українкою.

У другому колі Костюк виграла в китаянка Чжен (6:3, 6:4), а Грачова здолала Джорджі (7:5, 1:6, 6:2). Еліна Світоліна 4 червня в третьому колі зіграє з чешкою Крейчиковою. У другому колі одеситка вибила з турніру американку Лі (6:0, 6:4).

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