Світоліна - Крейчикова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) зіграє з чешкою Барборою Крейчиковою (33) в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros. Гру заплановано на п'ятницю, 4 червня. Час і арена поєдинку визначаться згодом.

Україна - Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Крейчикова онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку матчу.

Раніше тенісистки не зустрічалися.

У другому колі Світоліна в двох сетах перемогла американку Лі (6:0, 6:4), а Крейчикова впевнено здолала росіянку Алєксандрову (6:2, 6:3).

Марта Костюк у третому колі зіграє проти росіянки Варвари Грачової. У другому колі киянка впевнено перемогла (6:3, 6:4).