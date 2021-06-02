Костюк Чжен: онлайн-трансляція матчу другого кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (81) у другому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зіграє з китаянкою Сансай Чжен (57). Гру заплановано на четвер, 3 червня, на корті №12 першим запуском. Орієнтовний початок о 13:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Костюк - Чжен онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніше тенісистки зіграли між собою лише одну гру. В 2019 році на грунті в Стасбурзі Костюк впевнено перемогла китаянку (6:3, 6:1).

У першому колі Костюк розгромила колишню першу ракетку світу та тріумфаторку Ролан Гаррос-2016 Гарбіньє Мугурусу (6:1, 6:4). Чжен у трьох сетах вибила з турніру іспанку Соррібес-Тормо (4:6, 6:4, 6:4).

Перша ракетка України Еліна Світоліна паралельно гратиме проти американки Лі.