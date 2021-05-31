 Roland Garros-2021. Свитолина - Бабель: смотреть онлайн матч 1.06.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Бабель: онлайн-трансляція матчу першого кола Roland Garros. LIVE

Сьогодні 14:56 232 0
Світоліна - Бабель: онлайн-трансляція матчу першого кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) зіграє в першому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros проти маловідомої француженки Осеан Бабель (1111). Гру заплановано на вівторок, 1 червня. Час поєдинку та корт визначаться пізніше.

Дивіться пряму трансляцію гри Світоліна - Бабель онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку матчу.

17-річна француженка отримала Wild Card від організаторів турніру. Українка ж посіяна під 5 номером. Раніше суперниці не зустрічалися.

Нагадаємо, у перший день турніру Ангеліна Калініна розгромила експершу ракетку світу Анджелік Кербер (6:2, 6:4), а Катерина Козлова поступилася Айлі Томлянович (6:2, 6:4). Друга ракетка України Марта Костюк в першому колі грає з титулованою іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

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