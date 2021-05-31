Костюк - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу першого кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (81) в стартовому поєдинку Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зіграє проти експершої ракетки світу іспанки Гарбіньє Мугуруси (13). Поєдинок заплановано на понеділок, 31 травня, на арені Сімонна-Матьє останнім запуском після гри Чилич - Ріндеркнех. Орієнтовний початок о 17:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Костюк - Мугуруса онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Мугуруса тріумфувала на кортах Парижа в 2016 році. Раніше українка та іспанка не зустрічалися.

Напередодні Ангеліна Калініна, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, знищила експершу ракетку світу Анджелік Кербер (6:2, 6:4). Катерина Козлова в першому колі поступилася Томлянович (6:2, 6:4). Еліна Світоліна та Катаріна Завацька зіграють свої поєдинки у вівторок, 1 червня.