 Костюк - Мугуруса: смотреть онлайн матч Roland Garros - трансляция 31.05.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу першого кола Roland Garros. LIVE

Сьогодні 11:47 166 0
Костюк - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу першого кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (81) в стартовому поєдинку Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зіграє проти експершої ракетки світу іспанки Гарбіньє Мугуруси (13). Поєдинок заплановано на понеділок, 31 травня, на арені Сімонна-Матьє останнім запуском після гри Чилич - Ріндеркнех. Орієнтовний початок о 17:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Костюк - Мугуруса онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Мугуруса тріумфувала на кортах Парижа в 2016 році. Раніше українка та іспанка не зустрічалися.

Напередодні Ангеліна Калініна, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, знищила експершу ракетку світу Анджелік Кербер (6:2, 6:4). Катерина Козлова в першому колі поступилася Томлянович (6:2, 6:4). Еліна Світоліна та Катаріна Завацька зіграють свої поєдинки у вівторок, 1 червня.

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