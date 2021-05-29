Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу WBC. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Непереможний американець Девід Хейні (25-0-0, 14 КО) захищатиме титул WBC у легкій вазі (61,2 кг) у поєдинку з ексчемпіоном світу (WBC, WBA) венесуельцем Хорхе Лінаресом (47-5-0, 29 КО).

Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі (США) на Michelob Ultra Arena в рамках боксерського вечора промоутерської компанії Едді Гірна Matchroom Boxing 30 травня. Орієнтовний початок о 6:15 за київським часом.

Пряма трансляція в стрімінговому сервісі DAZN. Також онлайн бій Хейні - Лінарес наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку бою.

22-річний Хейні в останньому поєдинку (7 листопада 2011 року) переміг одноголосним рішення суддів Юріоркіса Гамбоа, а 35-річний венесуелець у лютому 2020 року нокаутував Карлоса Моралеса.

Нагадаємо, у травні 2018 року Лінарес технічним нокаутом програв українцеві Василю Ломаченку.