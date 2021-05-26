Вільярреал - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Вільярреал зіграє із англійським Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи 2020/21. Матч відбудеться в середу, 26 травня, о 22:00 на Міському стадіоні в Гданську.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Також онлайн матч Вільярреал - Манчестер Юнайтед дивітьсяна нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде достпний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Для іспанської команди це буде перший фінал турніру. Манчестер Юнайтед у 2017 році здобував титул. Загалом же для Манкуніанців це вже буде 12-й фінал єврокубків.