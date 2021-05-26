 Футбол 2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн финал Лиги Европы | Футбол | Champion.com.ua
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи
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Вільярреал - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 05:44 1627 0
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Вільярреал зіграє із англійським Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи 2020/21. Матч відбудеться в середу, 26 травня, о 22:00 на Міському стадіоні в Гданську.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Також онлайн матч Вільярреал - Манчестер Юнайтед дивітьсяна нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде достпний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Для іспанської команди це буде перший фінал турніру. Манчестер Юнайтед у 2017 році здобував титул. Загалом же для Манкуніанців це вже буде 12-й фінал єврокубків.

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