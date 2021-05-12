Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) в третьому колі Internazionali BNL d'Italia, який відбувається в Римі, зіграє проти іспанки Гарбіньє Мугуруси (12). Гру заплановано на четвер, 13 травня. Час і корт матчу визначаться згодом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Мугуруса онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Світоліна стартувала на турнірі з другого кола та перемогла в трьох сетах американку Аманду Анісімову (2:6, 6:3, 6:4). Мугуруса в першому колі виграла в Тіг (6:1, 6:2), а в другому - здолала Перу (2:6, 6:0, 7:5).

Тенісистки зіграли між собою 12 матчів - 7 перемог українки. Букмекери віддають перевагу іспанці 1,78 - 2,13.

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступи у Римі після першого кола, програвши Алєксандровой.