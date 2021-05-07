 Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс: Смотреть онлайн 9.05.2021 | Бокс | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: онлайн трансляція бою. LIVE

Сьогодні 13:52 61 0
Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: онлайн трансляція бою. LIVE

В ніч з 8 на 9 травня в Арлінгтоні (штат Техас, США) на арені AT & T Stadium відбудеться  турнір з професійного боксу.

Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: онлайн трансляція

У його головній події виступлять чемпіон світу за версіями WBA Super і WBC у другій середній вазі Сауль Альварес і чемпіон світу за версією WBO в цьому ж дивізіоні Біллі Джо Сондерс. 

Пряма трансляція шоу стартує 9 травня в 04:00 за київським часом, а головна подія вечора відбудеться приблизно о 06:00.

Плеєр з'явиться незадовго до початку бою.

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