Манчестер Сіті - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер Сіті прийматиме французький ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Гра відбудеться у вівторок, 4 травня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Також онлайн матч Манчестер Сіті - ПСЖ наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перша гра в Парижі завершилася перемогою команди Зінченка - 1:2. ПСЖ - фіналіст минулорічної Ліги чемпіонів - у вирішальній грі парижани програли Баварії (1:0). Містяни ніколи не грали в фіналі найпрестижніжого клубного турніру старого світу.

В іншому півфіналі Челсі прийматиме мадридський Реал.