Шахтар - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 24 турі Української Прем'єр-ліги приймає дніпровский Дніпро-1. Гра відбудеться в суботу, 1 травня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Шахтар - Дніпро-1 наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч першого кола в Дніпрі завершився мінімальною перемогою Шахтаря (0:1). У 23 турі Шахтар у гостях програв Олександрії (2:0), а Дніпро-1 на власному полі розгромив Минай (3:0).

Шахтар у боротьбі за срібні нагороди чемпіонату випереджає Зорю, яка йде третьою на 4 очка. У гірників - 45 очок, у Зорі - 41. Нагадаємо, чемпіоном України за три тури до завершення стало київське Динамо.