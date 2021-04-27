ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ у першому матчі півфіналу прийматиме англійський Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка. Гра відбудеться в середу, 28 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 2 і Воля Футбол. Також онлайн матч ПСЖ - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті. Плеє із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться в Манчестері, 4 травня.

В іншій півфінальній парі Реал у першій грі зіграє проти Челсі. Поєдинок у Мадриді відбудеться сьогодні, о 22:00.

Фінал ЛЧ сезону 2020/21 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.