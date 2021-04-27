 Футбол 2 - ПСЖ - Ман Сити: смотреть онлайн матч 28.04.2021 - Лига чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
Реал - Челсі, ПСЖ - Манчестер - Сіті: розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:45 6385
Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:55 129
Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Сьогодні 19:25 198
Реал - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:10 3602
Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді
Сьогодні 15:24 586
Лунін може перейти у Мілан
Сьогодні 13:46 2553 1
Маліновський - у команді тижня Серії А
Сьогодні 13:14 967
Баварія оголосила про призначення Нагельсманна
Сьогодні 12:53 541
Войцех з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:43 547
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
Сьогодні 07:01 369
Блоги
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:33 145
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:15 574 3
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:10 1012
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 515
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж Андрій Твердохліб
Вчора 21:02 570
Прямі трансляції
Навколо спорту

ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 18:09 182 0
ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ у першому матчі півфіналу прийматиме англійський Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка. Гра відбудеться в середу, 28 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 2 і Воля Футбол. Також онлайн матч ПСЖ - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті. Плеє із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться в Манчестері, 4 травня.

В іншій півфінальній парі Реал у першій грі зіграє проти Челсі. Поєдинок у Мадриді відбудеться сьогодні, о 22:00.

Фінал ЛЧ сезону 2020/21 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

Коментарі ()