 Футбол 1 - Реал - Челси: смотреть онлайн матч 27.04.2021 - Лига чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
35-річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 15:29 7181
Павелко розповів, як українським фанам поїхати на Євро
Сьогодні 17:26 304
Названо розмір зарплати Маліновського в Аталанті
Сьогодні 17:09 1221
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи: Хто вони?
Сьогодні 14:44 1550
Розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:44 2845
В УПЛ назвали найкращого тренера 23 туру
Сьогодні 13:13 585
Забарний — найкращий гравець 23 туру УПЛ
Сьогодні 12:44 308
Розпочався процес ліквідації Металіста
Сьогодні 11:25 1832
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:45 98627
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 60!
Сьогодні 09:36 7797
Блоги
6 років тому Володимир Кличко виграв останній свій бій
6 років тому Володимир Кличко виграв останній свій бій Valeriy Ruchka
Вчора 20:42 1553
БАТЕ - дворова команда: найепічніше інтерв'ю Олега Гусєва
БАТЕ - дворова команда: найепічніше інтерв'ю Олега Гусєва Андрій Твердохліб
Вчора 19:44 3628
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 2162
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням Андрій Твердохліб
Вчора 15:12 8532 1
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38! Андрій Твердохліб
Вчора 12:11 5868
Прямі трансляції
Навколо спорту

Реал - Челсі: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 14:57 182 0
Ліга чемпіонів вступає у вирішальну стадію
Реал - Челсі: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у першій півфінальній грі Ліги чемпіонів прийматиме вдома лондонський Челсі. Матч відбудеться у вівторок, 27 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляцію поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Також онлайн матч Реал - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться в Лондоні, 5 травня. В іншій півфінальній парі ПСЖ зіграє з Манчестер Сіті.

Фінал ЛЧ сезону 2020/21 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

Коментарі ()