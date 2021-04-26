Реал - Челсі: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Ліга чемпіонів вступає у вирішальну стадію

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у першій півфінальній грі Ліги чемпіонів прийматиме вдома лондонський Челсі. Матч відбудеться у вівторок, 27 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляцію поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Також онлайн матч Реал - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться в Лондоні, 5 травня. В іншій півфінальній парі ПСЖ зіграє з Манчестер Сіті.

Фінал ЛЧ сезону 2020/21 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.