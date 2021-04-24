 Костюк - Кирстя: дивитися онлайн півфінал Championship Istanbul 24.04.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк - Кирстя: онлайн-трансляція півфіналу Championship Istanbul. LIVE

Сьогодні 12:36 221 0
Костюк - Кирстя: онлайн-трансляція півфіналу Championship Istanbul. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (85) зіграє з румункою Сораною Кирстєю (67) у півфіналі TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul. Гра відбудетьсяв суботу, 24 квітня. Орієнтовний початок о 17:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Марта Костюк - Сорана Кирстя онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. 

У чвертьфіналі українка перемогла хорватку Ану Конюх (7:5, 4:6, 6:3), а румунка здолала француженку Ферро (6:4, відмова).

Для суперниць це буде перший очний поєдинок.

У півфіналі турніру в Штутгарті Еліна Світоліна зіграє з Ешлі Барті.

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