Агробізнес - Динамо Київ: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Агробізнес і Динамо Київ зіграють у першому півфіналі Кубку України 2020/21. Гра відбудеться в середу, 21 квітня, о 16:00, на Центральному стадіоні в Тернополі.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Агробізнес - Динамо дивіться на нашому сайті.

Першоліговий Агробізнес розпочав свій турнірний шлях на стадії 1/32 фіналу, перемігши Ужгород (0:1), в 1/16 футболісти з Хмельниччини вибили Епіцентр Дунаївці (1:2), у 1/8 - Восклу (1:0), а в чвертьфіналі сенсаційно пройшли Шахтар (1:0). Кияни розпочали одразу з чвертьфіналу, вигравши у серії післяматчевих пенальті в Колоса (0:0, 4:3).

В іншому півфіналі, який розпочнеться о 18:30, Зоря зіграє з Олександрією.