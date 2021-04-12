 Футбол 1 - ПСЖ - Бавария: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 13.04.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Вчора 22:18 445 0
ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ приймає мюнхенську Баварію в матчі-відлповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 13 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч ПСЖ - Баварія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Також на нашому сайті слідкуйте за текстовою трансляцією поєдинку.

У першій грі, яка відбулася тиждень тому, ПСЖ здобув перемогу - 2:3. Переможець нашої пари у півфіналі зіграє з переможцем протистояння Манчестер сіті - Боруссія Д.

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