Світоліна - Квітова: онлайн-трансляція матчу в Маямі. LIVE

Джерело - Чемпiон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу турніру в Маямі зіграє проти іншої топової тенісистки Петри Квітової.

Матч відбудеться 29 березня, орієнтовно о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступною в цій новині. Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Світоліна дев'ять раз зустрічалася з чешкою і лише тричі перемагала. Востаннє суперниці зустрічалися у фіналі виставкового мінітурніру в Німеччині 17 липня 2020 року, тоді тріумфувала українка (3:6, 6:1, 10:5).