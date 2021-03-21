Динамо Київ - Рух: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 19 турі Української Прем'єр-ліги приймає винниківський Рух. Матч відбудеться в неділю, 21 березня, о 17:00.

Пряма трансляція гри в етері телеканалу 2+2. Також онлайн матч Динамо - Рух дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Динамо впевнено перемогло Рух у першому колі - 0:2. У минулому турі кияни здобули важливу перемогу над Зорею (0:2). Футболісти Руху гру 18 туру зі Львовом зіграють пізніше, а в 17 турі зазнали нищівної поразки від Десни (0:4).

Динамо одноосібно очолює турнірну таблицю УПЛ. У підопічних Луческу - 43 очка в 18 зіграних матчах. Рух посідає 13 місце з 13 очками в активі.