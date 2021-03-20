Інгулець - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Інгулець приймає Олександрію в дербі Кіровоградщини в рамках 19 туру Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 21 березня, о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Інгулець - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Поєдинок першого кола завершився надрезультативною перемогою підопічних Шарана - 4:3. У 18 турі Інгулець переміг в Ужгороді Минай (0:1), а Олександрія на власному полі без проблем здолала Олімпік (2:0). Інгулець у 18 матчах набрав 16 очок і посідає 11 сходинку в турнірній таблиці. Олександрія на 7 місці з 26 очками.