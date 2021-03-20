 Футбол 2 Маріуполь - Минай дивитися онлайн матч 20.03.2021 пряма трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Минай: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 11:46 510 0
Маріуполь - Минай: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь і Минай відкривають програму 19 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 20 березня, о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Маріуполь - Минай наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Азовці перемогли закарпатців у матчі першого кола (0:1). У 18 турі Маріуполь вдома зазнав нищівної поразки від Колоса (1:4), а Минай мінімально поступився Інгульцю (0:1). Після 18 турів Маріуполь посідає 10 сходинку в турнірній таблиці, здобувши 17 очок. Минай із 13 очками на 13 місці та має гру в запасі.

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