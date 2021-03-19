Маріуполь - Минай: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

 Футбол 2 Маріуполь - Минай дивитися онлайн матч 20.03.2021 пряма трансляція | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
CAS залишив в силі рішення УЄФА про технічну поразку збірної України
Вчора 13:08 1076 4
Голкіпер збірної України одружився
Вчора 22:59 595
Гофер виграв спринт на Кубку світу у Швеції, Підручний - 34-й
Вчора 17:46 458
Нападник Зорі зацікавив клуби Серії А
Вчора 17:30 1509
Марченко вийшов у півфінал турніру в Італії
Вчора 16:58 914
УАФ відповіла на рішення CAS
Вчора 15:09 1164
Підгрушна посіла 35-е місце у спринті на Кубку світу
Вчора 14:39 636
Рома зіграє з Аяксом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 14:20 1059
Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Європи: Як це було
Вчора 14:17 2680
Гірн заявив про бажання провести бій Усик - Джойс у Києві
Вчора 14:09 1419
Блоги
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:07 4510
Голкіпер збірної України одружився
Голкіпер збірної України одружився Андрій Твердохліб
Вчора 22:59 591
Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження
Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 20:43 513
Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал
Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал Андрій Твердохліб
Вчора 20:21 1619
Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову
Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову Андрій Твердохліб
Вчора 12:28 2205
У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів
У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів Андрій Твердохліб
Вчора 11:21 741
Олександр Усик зробив сюрприз уболівальникам - провів фотосесію в торгівельному комплексі
Олександр Усик зробив сюрприз уболівальникам - провів фотосесію в торгівельному комплексі Андрій Твердохліб
Вчора 10:23 1019
Відео дня. Українському боксеру під час прямого ефіру зателефонувала мама та попросила менше матюкатися
Відео дня. Українському боксеру під час прямого ефіру зателефонувала мама та попросила менше матюкатися Андрій Твердохліб
Вчора 08:22 4655 1
34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
18.03.2021 16:18 6142
Він врятував життя Гусєву: епічний епізод, який ледь не закінчився трагічно
Він врятував життя Гусєву: епічний епізод, який ледь не закінчився трагічно Valeriy Ruchka
18.03.2021 15:59 1340 1
Ягупова віддала вогняну передачу в матчі Євроліги
Ягупова віддала вогняну передачу в матчі Євроліги Valeriy Ruchka
18.03.2021 13:55 772
Негідний чемпіона вчинок. Український спортсмен потрапив у скандал через своє депутатство
Негідний чемпіона вчинок. Український спортсмен потрапив у скандал через своє депутатство Valeriy Ruchka
18.03.2021 13:03 2181
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
17.03.2021 21:26 5634
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи Valeriy Ruchka
17.03.2021 15:47 1948
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту Андрій Твердохліб
17.03.2021 12:31 1377
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця Valeriy Ruchka
17.03.2021 10:00 1914
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва Андрій Твердохліб
17.03.2021 04:19 3632
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
16.03.2021 23:04 1831 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
16.03.2021 21:48 645
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
16.03.2021 17:58 6452 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:34 Пряма трансляція Десна - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE 36
00:07 Блог Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову 4523
19 Березня 2021
23:59 Футбол Лідс переміг Фулгем у 29 турі АПЛ 140
23:52 Футбол Бетіс розібрався з Леванте у 28 турі Ла-Ліги 152
23:39 Футбол Дженоа обіграла Парму у 28 турі Серії А 133
23:35 Пряма трансляція Маріуполь - Минай: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE 94
23:25 Футбол Лейпциг сильніший за Армінію у 26 турі Бундесліги 195
23:13 Футбол Денисов: Арешт з емблеми Металіста зняли 371
22:59 Блог Голкіпер збірної України одружився 595
22:59 Футбол Тоттенгем визначився з заміною Моурінью 416
22:46 Гандбол Мотор поступився Вардару у SEHA-лізі 287
22:30 Футбол Різеспор із Морозюком у божевільному матчі обіграв Галатасарай 369 2
22:14 Теніс Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Санкт-Петербурзі 359
21:58 Футбол Зоря переглядає гравця збірної Камеруну 411
21:46 Баскетбол Київ-Баскет переміг Одесу у Суперлізі 376
21:29 Футбол Рейнджерс - Славія 0:2. Огляд матчу 346
21:15 Футбол Моєс анонсував повернення Ярмоленка 548
20:54 Футбол Металіст 1925 переміг Миколаїв у 17 турі Першої ліги 485
20:48 Теніс Завацька зналася з турніру в Маямі 478
20:43 Блог Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження 513
20:33 Теніс Стаховський та Молчанов вийшли у фінал парного турніру в Італії 560
20:21 Блог Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал 1621
20:15 Баскетбол Тернопіль знищив Хімік у Суперлізі 529
19:58 Футбол У Минаї відреагували на можливе звільнення Кобіна 932
19:44 Теніс Стаховський програв чвертьфінал турніру в Італії 607

Маріуполь - Минай: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Вчора 23:35 94 0
Маріуполь - Минай: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь і Минай відкривають програму 19 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 20 березня, о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Маріуполь - Минай наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Азовці перемогли закарпатців у матчі першого кола (0:1). У 18 турі Маріуполь вдома зазнав нищівної поразки від Колоса (1:4), а Минай мінімально поступився Інгульцю (0:1). Після 18 турів Маріуполь посідає 10 сходинку в турнірній таблиці, здобувши 17 очок. Минай із 13 очками на 13 місці та має гру в запасі.

Коментарі ()