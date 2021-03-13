Ворскла - Дніро-1: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла приймає Дніпро-1 у 18 турі Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в суботу, 13 березня, о 17:00, на стадіоні Ворскла ім. Бутовського.

Пряма трансляція в етері телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Ворскла - Дніпро-1 наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч першого кола в Дніпрі завершився результативною нічиєю - 2:2. У 17 турі ворскляни здобули виїзну перемогу в Маріуполі (0:1), а Дніпро-1 розписав мирову на власному полі з Олександрією (0:0). Полтавсці посідають 5 місце в чемпіонаті, після 17 зіграних матчів у команди - 28 очок. Дніпро-1 набрав 16 очок і розмістився на 10 сходинці.