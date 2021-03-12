 Футбол 2 Минай - Інгулець: дивитися онлайн матч 13.03.2021 пряма трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Минай - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 13:29 143 0
Минай - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай приймає Інгулець у 18 турі Української Прем'єр-ліги. Гра дебютантів УПЛ відбудеться в суботу, 13 березня, на стадіоні Авангард в Ужгороді, о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Минай - Інгулець у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола в Кропивницькому переможця не виявила - 1:1. У 17 турі Минай в Києві зазнав поразки (3:0), а Інгулець розписав мирову з Колосом (0:0). Обох колективів - по 13 очок. Інгулель посідає 11 місце, а Минай - 13, маючи гру в запасі.

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