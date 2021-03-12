 Футбол 1 Шахтар - Десна: дивитися онлайн матч 14.03.2021 - пряма трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 08:55 166 0
Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з чернігівською Десною в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 14 березня, на нСК Олімпійському, о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Десна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч першого кола на полі Десни завершився нічиєю - 2:2. У минулому турі Шахтар, у скандальній грі, мінімально переміг Олімпік (0:1), а Десна розгромила Рух (0:4). Таким чином, після 17 турі Десна посідаю 4 сходинку в турнірній таблиці. У підопічних Рябоконя - 30 очок. У Руха - 13 очок і 12 місце. Очолює турнірну таблицю Динамо, у якого 40 очок. Шахтар із 36 балами - другий, Зоря - требя з 30 очками.

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