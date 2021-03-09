Світоліна - Кузнєцова: онлайн-трансляція матчу в Дубаї. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 2 колі Dubai Duty Free Tennis Championships 2021 зіграє з росіянкою Свєтланою Кузнєцовою (41). Матч відбудеться у вівторок, 9 березня, на центральному корті третім запуском, після поєдинку Корне - Сабаленка. Орієнтовний початок о 14:00 за київським часом.

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Українка, як перша сіяна, пропускала 1 коло. Росіянка в стартовому поєдинку перемогла китяанку Ван (6:4, 1:6, 7:5). Тенісистки зіграли між собою 5 поєдинків. Перевага на боці Еліни - 4:1.