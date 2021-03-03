Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Qatar Total Open. LIVE

 Світоліна - Азаренка: дивитися онлайн матч 4.03.2021 - Qatar Total Open | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Лідер Першої ліги сенсаційно вибив Шахтар з Кубку України
Сьогодні 21:36 295
СК Дніпро-1 у серії пенальті програв Олександрії в 1/4 фіналу Кубку України
Сьогодні 21:37 96
Мотор програв Барселоні у Лізі чемпіонів ЄГФ
Сьогодні 21:24 143
Динамо у серії пенальті переграло Колос в 1/4 фіналу Кубку України
Сьогодні 19:44 1394
Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 18:37 617
Агробізнес - Шахтар: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 18:35 997
Світоліна знищила японку у другому колі турніру в Досі
Сьогодні 18:27 1834
Зоря вибила Верес з Кубка України
Сьогодні 15:59 955
На шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів
Сьогодні 14:30 4437
Шахтар дозаявив Вакулу на матчі УПЛ
Сьогодні 10:14 1272
Блоги
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії Valeriy Ruchka
28.02.2021 11:04 1211
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів Valeriy Ruchka
28.02.2021 10:09 3955 1
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
27.02.2021 21:42 2202
Дякую за сина! Захисник Динамо став батьком
Дякую за сина! Захисник Динамо став батьком Valeriy Ruchka
27.02.2021 17:32 1491
Який ваш рекорд? Як 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин
Який ваш рекорд? Як 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин Valeriy Ruchka
27.02.2021 16:53 3022
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:37 Футбол СК Дніпро-1 у серії пенальті програв Олександрії в 1/4 фіналу Кубку України 96
21:36 Футбол Лідер Першої ліги сенсаційно вибив Шахтар з Кубку України 295
21:24 Гандбол Мотор програв Барселоні у Лізі чемпіонів ЄГФ 143
21:17 Пряма трансляція Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Qatar Total Open. LIVE 129
21:11 Хокей. УХЛ Білий Барс - Донбас 0:9. Огляд матчу 154
20:58 Футбол Гент програв Ейпену у 1/4 фіналу Кубку Бельгії 231
20:39 Футбол Динамо - Колос 0:0 (пен 4:3). Огляд матчу 284
20:30 Блог Динамо - Колос: відеоогляд серії пенальті 403
20:25 Футбол Боруссія розпочала шукати заміну Голанду 383
20:11 Хокей. УХЛ Донбас знищив Білий Барс у 39 турі УХЛ 336
19:57 Футбол Тухель: Я вчився грати в футбол по записах матчів Динамо 673
19:44 Футбол Динамо у серії пенальті переграло Колос в 1/4 фіналу Кубку України 1394
19:33 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 1098
19:25 Футбол Вірт: Як можна арбітра із Запоріжжя призначати на гру команди, яка базується у Запоріжжі? 279
19:07 Теніс Світоліна зіграє з колишньою першою ракеткою світу 1995 1
19:00 Беттінг Прогноз Агробізнес – Шахтар: 3 березня 2021 3135
18:57 Біатлон Семеренко не потрапила до складу збірної України на естафету етапу Кубку світу 642
18:40 Футбол Ювентус викупив півзахисника Шальке 487
18:37 Пряма трансляція Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 617
18:35 Пряма трансляція Агробізнес - Шахтар: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 997
18:27 Теніс Світоліна знищила японку у другому колі турніру в Досі 1834
18:10 Футбол Визначилася дата перенесеного матчу Ювентус - Наполі 555
18:00 Кіберспорт EBC Dnipro переміг Lviv Boars у чемпіонаті України 470
17:54 Футбол Циганков травмувався у матчі з Колосом 973
17:39 Футбол Скрипник: Радіємо, що пройшли далі 682

Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Qatar Total Open. LIVE

Сьогодні 21:17 129 0
Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Qatar Total Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналі Qatar Total Open 2021 зіграє з експершою ракеткою світу Вікторією Азаренка (14) із білорусі. Матч відбудеться в четвер, 4 березня, на центральному корті третім запуском після гри Пегула - Жабер/Плішкова. Початок не раніше 16:30 за київським часом.

В 1/8 фіналу Світоліна розгромила японку Дої (6:1, 6:2), а білоруска без проблем здолала Зігемунд (6:4, 6:2).

Світоліна та Азаренка зустрічалися між собою 3 рази. Усі три поєдинки завершилися перемогами білоруски.

Коментарі ()