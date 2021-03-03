Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 приймає Олександрію в 1/4 фіналу Кубку України 2020/21. Матч відбудеться в середу, 3 березня, на Арені Дніпро, о 19:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Дніпро-1 - Олександрія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Обидві команди розпочали розіграш Кубку зі стадії 1/16 фіналу. Дніпряни почергово вибили з розіграшу Гірник спорт (3:5) та ВПК-Агро (5:0), а Олександрія спочатку перемогла Інгулець (4:1), а потім розгромила Минай (3:0).