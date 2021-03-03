Агробізнес - Шахтар: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар в 1/4 фіналу Кубку України зіграє в гостях проти волочиського Агробізнесу. Матч відбудеться в середу, 3 березня, о 19:00, на стадіоні Динамо імені Лобановського.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Агробізнес - Шахтар дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Агрробізнес розпочав свій турнірний шлях у цьогорічному Кубку з 1/32 фіналу. На цій стадії команда з Хмельниччини перемогла Ужгород (0:1), в 1/16 - перемогла Епіцентр Дукнаївці (1:2), а в 1/8 - сенсаційно вибила Ворсклу (1:0). Для гірників гра проти Агробізнеса - перша в розіграші.