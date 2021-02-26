Маріуполь - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь приймає Дніпро-1 в 16 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 27 лютого, о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Маріуполь - Дніпро-1 наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі азовці здобули гостьову перемогу - 1:2. Після 15 турів команди знаходяться на 9 та 10 місцях відповідно. У Маріуоля - 16 очок, у Дніпро-1 - 14. У 15 турі Маріуполь зазнав поразки від Зорі (0:1), а Дніпро-1 в гостях переміг Олімпік (0:2).