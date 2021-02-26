Десна - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна в 16 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме Інгулець із Петрового. Матч відбудеться в п'ятницю, 26 лютого, о 19:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Десна - Інгулець у прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола завершилася нічиєю - 1:1. Після 15 турів Десна розташувалась на 4 сходинці в турнірній таблиці. У підопічних Рябоконя - 24 очка - на 10 менше, ніж у лідера - Динамо. Інгулець набрав 12 очок і посідає 11 місце в чемпіонаті. У минулому турі Десна зіграла внічию з Динамо (1:1), а Інгулець розписав мирову з Ворсклою (2:2).