 Джокович - Медведев смотреть онлайн финал Australian Open 2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович - Медвєдєв: онлайн-трансляція фіналу Australian Open. LIVE

Сьогодні 21:39 251 0
Джокович - Медвєдєв: онлайн-трансляція фіналу Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Серб Новак Джокович (1) і росіянин Данііл Медвєдєв (4) зіграють у вирішальному матчі Australian Open 2021. Фінальна гра відбудеться в неділю, на Род Лейвер Арені, о 10:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляція гри Джокович - Медвєдєв онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Рахунок в очних зустрічах - 4:3 на користь серба, проте останній поєдинок на Підсумковому турнірі 2020 року залишився за Медвєдєвим. Джокович - 8-разовий переможець Australian Open, при цьому виграв усі 8 фіналів, у який брав участь. Загалом же серб 17 разів тріумфував на турнірах Grand Slam. Росіянин вперше зіграє у вирішальному матчі турніру. До цього його найкращим досягненням було 4 коло (2019, 2020). Найкращим здобутком Медвєдєва на турнірах Grand Slam є фінал на US Open 2019.

Нагадаємо, Наомі Осака стала переможницею АО в жіночому одиночному розряді. Японка виграла четвертий фінал "Шолому" з чотирьох.

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