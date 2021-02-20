 Брэйди - Осака смотреть онлайн финал Australian Open 2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Брейді - Осака: онлайн-трансляція фіналу Australian Open. LIVE

Сьогодні 03:51 223 0
Брейді - Осака: онлайн-трансляція фіналу Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У фіналі жіночого Australian Open 2021 американка Дженніфер Брейді (24) зіграє з японкою Наомі Осакою (3). Матч відбудеться в суботу, 20 лютого, на Род Лейвер Арені. Початок о 10:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляція гри Брейді - Осака онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Для 25-річної амероиканки це перший фінал на турнірах Grand Slam. До цього найвищим досягнення було 4 коло (Australian Open 2017, US Open 2017). Японка тричі трімфувала на "Шоломах" (Australian Open 2019; US Open 2018, 2020 ).

Рахунок в очних зустрічах - 2:1 на користь Осаки, яка виграла останні дві гри.

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